Петербургский завод Nissan объявил о приостановке производства

Петербургский автомобильный завод Nissan 25 июня объявил о приостановке производства своей продукции. Об этом собщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
На заводе начинаются плановые летние каникулы, которые продлятся с 20 июля по 5 августа. В течение этого времени будет производиться ремонт оборудования и самого завода.
Полная остановка производства на несколько недель – стандартная практика на всех заводах Nissan.
Рабочие закрытого завода "Форд" выйдут на митинг в Петербурге.
Фото: nissan.ru
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