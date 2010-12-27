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Петербургский завод Nissan объявил о приостановке производства
Сегодня, 12:19
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nastya960

Петербургский завод Nissan объявил о приостановке производства

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Сотрудники в середине июля пойдут в плановый отпуск.

Петербургский автомобильный завод Nissan 25 июня объявил о приостановке производства своей продукции. Об этом собщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

На заводе начинаются плановые летние каникулы, которые продлятся с 20 июля по 5 августа. В течение этого времени будет производиться ремонт оборудования и самого завода.

Полная остановка производства на несколько недель – стандартная практика на всех заводах Nissan.

Рабочие закрытого завода "Форд" выйдут на митинг в Петербурге.
Фото: nissan.ru

Теги: nissan, завод, отпуск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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