Петербургский завод Nissan объявил о приостановке производства

Сотрудники в середине июля пойдут в плановый отпуск.

Петербургский автомобильный завод Nissan 25 июня объявил о приостановке производства своей продукции. Об этом собщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На заводе начинаются плановые летние каникулы, которые продлятся с 20 июля по 5 августа. В течение этого времени будет производиться ремонт оборудования и самого завода.

Полная остановка производства на несколько недель – стандартная практика на всех заводах Nissan.

Рабочие закрытого завода "Форд" выйдут на митинг в Петербурге.

Фото: nissan.ru