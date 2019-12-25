Петербургский завод Hyundai выпустил почти 220 тысяч автомобилей в 2020 году

Рост объемов производства вырос в сравнении с 2019 годом.

В 2020 году петербургский завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" выпустил более 219 тысяч автомобилей. Как рассказали в пресс-службе предприятия, рост объемов производства вырос в сравнении с 2019 годом.

Известно, что за третий квартал 2020 года завод выпустил 59 тысяч автомобилей, а за четвертый – 70 тысяч автомобилей, что на 7 и 8% соответственно выше показателей прошлого года. На предприятии такой результат считают хорошим, поскольку на работу завода, как и на многие компании, повлияла пандемия коронавируса с ее ограничениями. Заводу удалось сохранить все рабочие места, уровень зарплаты и производственные мощности. Также в 2020 году "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" увеличил объем экспорта автомобилей, поставив порядка 20 тысяч машин в страны ближнего зарубежья. Это на 19% больше, чем годом ранее.

В грядущем году завод планирует выпустить 230 000 автомобилей и начать производства кроссовера Hyundai Creta нового поколения.

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Фото: пресс-служба завода