По итогам первого полугодия 2020 года петербургский завод Hyundai выпустил 88 тыс. автомобилей.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что петербургский завод Hyundai уходит на летние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

Отмечается, что в летний отпуск на заводе Hyundai уходит всем коллективом с 20 июля по 2 августа. В это время на предприятии проведут профилактику и модернизацию оборудования.

Отмечается, что за первое полугодие текущего года Hyundai выпустил 88 тыс. автомобилей.

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