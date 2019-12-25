Петербургский завод Hyundai снизит объемы производства до 15%

Планируется, что в 2020-м году общий объем производства составил около 200 тысяч машин.

На заводе Hyundai в Петербурге планируют в пределах 15% по сравнению с 2019-м годом снизить объемы производства автомобилей. Об этом сообщил директор по производству предприятия Андрей Козак, сообщил "Деловой Петербург".

За первые полгода 2020 завод выпустил около 73 тыс. машин, в то время как мощность предприятия составляет 240 тыс. машин. В сентября Hyundai произведет 24 тыс. авто. В целом за год объем выпуска достигнет около 200 тыс. машин, однако все будет зависеть от дистрибьютеров.



Падение связано с тем, что в апреле завод не работал несколько недели из-за пандемии коронавируса, а затем работал не в полную мощность. Летом у компании также были плановые каникулы в 14 дней.



Козак также напомнил, что в апреле завод не работал пару недель из-за пандемии коронавируса. Затем предприятие трудилось в одну смену, в две смены завод заработал только после майских праздников, а летом представители компании ушли на плановые каникулы в 14 дней.

Также завод Hyundai в Петербурге отмечает 10-летний юбилей.

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