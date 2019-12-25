Петербургский завод Hyundai отмечает 10-летний юбилей

За это время на заводе было выпущено более двух миллионов автомобилей.

С юбилеем автомобильный завод Hyundai поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Завод Hyundai отмечает десятилетие своей работы в Петербурге. Александр Беглов в своем поздравлении подчеркнул, что завод за это 10 работы стал одним из флагманов российской экономики и лидеров отечественного автопрома.

Валентина Матвиенко заявила, что проект, который развивали с нуля, за эти годы стал образцом успеха. За это время на заводе было выпущено более двух миллионов автомобилей.

Ранее концерн Hyundai договорился о покупке нового завода в Шушарах.

Фото: ru.motor1.com