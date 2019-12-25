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Концерн Hyundai договорился о покупке нового завода в Шушарах
Сегодня, 19:13
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lizapoluda

Концерн Hyundai договорился о покупке нового завода в Шушарах

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О сделке могут объявить уже этой осенью.

Компания "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", выступающая официальным представителем  Hyundai  на территории России, заключила соглашение с с General Motors на предмет получения завода в Шушарах. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Точная дата сделки не определена: некоторые источники говорят о официальном объявлении договоренностей в начале осени. Впервые о планах на покупку завода стало известно в июле.

Ранее эксперты рассказали, как сильно в Петербурге выросли цены на бензин.

Фото: ru.motor1.com

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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