Завод Hyundai в Петербурге продолжит работу в две смены

Также предприятие решило работать по субботам.

Завод Hyundai в Петербурге продолжит работать в две производственные смены до конца июня. Как рассказал "Интерфакс" со ссылкой на представителя предприятия, рабочие будут трудиться еще и по субботам.

Отмечается, что конвейер не останавливался даже в праздничный день, 12 июня, и в субботу 13 июня. Руководство завода планирует обойтись без отдыха также 20 и 27 июня, чтобы успеть выполнить производственный план. В день предприятие по-прежнему будет выпускать свыше 700 автомобилей для российского рынка и экспорта.

К двухсменному графику завод вернулся с 12 мая, до этого предприятие работало в сокращенную смену или приостанавливало производство на некоторое время.

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Фото: Piter.TV