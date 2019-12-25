Петербургский врач требует с пациентки 350 тысяч за негативный отзыв

Ранее медик не смогла выявить у пациентки абсцесс.

Петербургский врач из больницы Боткина на Пискаревском проспекте требует с пациентки 350 тысяч за негативный отзыв. Женщина оставила отрицательный отзыв о работе медика в своем аккаунте в Instagram. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Ранее пациентка отказалась в пятом отделении больницы с рецидивом. Она обратилась в учреждение с ангиной. Это произошло второй раз за две недели. В прошлый раз медики заявили, что у нее пошел абсцесс. В очередной визит женщина сказала врачу, что у не похожие ощущения. Однако врач заявила, что абсцесса нет. Однако уже вечером того же дня другой специалист - ЛОР обнаружила абсцесс и вскрыла его. Утром следующего дня петербурженка попросила сменить ей лечащего врача, но этого не произошло. В результате пострадавшая обратилась по телефону "горячей линии" в Комитет по здравоохранению, а также опубликовала отзыв с фотографией медика с соцсети. После этого девушка начали звонить и писать знакомые этого врача, а также знакомые и коллеги из других отделений. Они угрожали возбуждением уголовного дела. Им также удалось получить мобильный номер матери пациентки. Женщине пришлось удалить публикацию.

Сейчас в исковом заявлении говорится о том, что пациентка распространяла сведения которые порочат честь и деловую репутацию медсотрудника. Врач якобы сильно переживает по этому поводу ( испытывает "нравственные страдания"), так как это может повлиять на отношение к ней со стороны окружающих и на профессиональную деятельность.

В больнице не прокомментировали проведенное пациентке лечение, сославшись на врачебную этику и врачебную тайну. Однако там провели служебную проверку. По мнению руководства учреждения, стандарты и порядок оказания медпомощи не были нарушены.

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Фото: Piter.tv

