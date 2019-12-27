В деле разбирается полиция.

Петербургского пенсионера, которому разбили нос в скорой, лечили от простуды. После этого мужчине закрыли больничный. Об этом сообщил "Фонтанке.ру" адвокат пострадавшего Андрей Ахремчик. Изначально 76-летнего Жору Мирзояна доставили в 94-ую поликлинику Невского района с травмой. Пациенту пришлось накладывать швы. Однако позже медики выписали ему лист нетрудоспособности с диагнозом ОРВИ. Позже местный житель получили еще один лист трудоспособности, с тем же кодом, но другими датами. По информации от врачей, его лечение длилось менее трех недель.

21 день — это считается более долгое нахождение на больничном, как следствие более тяжкий вред здоровью, более тяжкая квалификация прокомментировал юрист, защищающий интересы пенсионера

Напомним, что ранее Мирзоян обратился в полицию с заявлением. По словам пострадавшего, сотрудник скорой помощи по имени Иван Бондарев ударил его в переносицу, а до этого душил. Позже медик не подтвердил свое агрессивное поведение. Однако петербуржцу пришлось накладывать швы. Врач намекнул, что пациент сам ударил его лбом.

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Фото: Piter.tv

