Появилось видео кражи обольстительной узбечкой сейфа с тремя миллионами

Женщина упорно тащила металлический ящик на простыне.

Утром 11 февраля стало известно о том, что петербургский пенсионер, обвороженный новой знакомой из интернета, после встречи с ней в квартире на улице Савушкина остался без сейфа с деньгами.

По кадрам из видео, попавшим в распоряжении ГУ МВД, видно, как женщина старательно тащит металлический ящик в лифт, а затем на улицу с помощью простыни. Подозреваемую задержали с награбленными тремя миллионами рублей в поезде в соседнем регионе: 33-летняя гражданка среднеазиатских государств пыталась покинуть страну. Отмечается, что часть денег барышня уже потратила на себя, а часть перевела родственникам за границу. Кроме того, дама находилась в России без регистрации.

Сам пенсионер взял крупные суммы в кредит, чтобы открыть собственный небольшой бизнес. На данный момент возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее на Мариинском проспекте поймали наркосбытчиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД