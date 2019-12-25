Дама с сайта знакомств унесла сейф у петербургского пенсионера

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что петербургского пенсионера обокрала дама с сайта знакомств. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратился 68-летний пострадавший. Мужчина рассказал, что он ранее начал переписываться на сайте знакомств с некой "Майей". Девушка понравилась пенсионеру и он решил пригласить её к себе в гости. После свидания петербуржец не обнаружил сейф, где были 3 млн рублей.

"Даму с сейфом" разыскали. Ей оказалась гражданка Узбекистана, 33-летняя Мухайё, которая проживает в Петербурге нелегально.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура потребовала до 3,6 лет колонии для полицейских из Колпино, избивших подростка.

Фото:pixabay