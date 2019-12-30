Полиция начала проверку после избиения пенсионера врачом неотложки

После конфликта с медиком дедушке пришлось зашивать разбитый нос.

Петербургские полицейские начали проверку по факту избиения 76-летнего петербуржца врачом скорой помощи. Об этом 14 января сообщила пресс-служба городского ГУ МВД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, пожилой горожанин заявил о том, что по пути в больницу его попытался задушить и ударил в нос до крови врач скорой помощи. По словам дедушки, конфликт произошел из-за того, что петербуржец хотел ехать в госпиталь для ветеранов, а медик – "куда он хочет". Старика и его супругу выпустили из машины только после того, как разбили нос. Другая бригада врачей отвезла пострадавшего в травмпункт.

Фото: Piter.TV