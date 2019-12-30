В Петербурге пенсионера избили в машине скорой помощи

Со слов пожилого петербуржца, врач первым проявил агрессию и пустил в ход кулак.

Пожилой петербуржец написал заявление в полицию на агрессивного врача скорой помощи: по словам пенсионера, медик избил его по пути в больницу. Об этом 14 января сообщила "Фонтанка".

Еще 12 января полиция получила заявление от 76-летнего Жоры Мирзояна, в котором он пожаловался на неподобающее поведение врача неотложки. Все случилось 9 января, когда пенсионеру стало плохо, и он начал задыхаться. Врачам подъехавшей на вызов скорой помощи супруга пенсионера Анна показала выписки и отметила, что готова вести мужа только в госпиталь для ветеранов войны. Женщина отметила, что супругу не оказали никакой первой помощи, а сразу отвели в машину.

Карета скорой помощи, однако, проследовала совсем в другую больницу – Александровскую. Попытки остановить врачей обернулись разгорающимся конфликтом. Врач Иван Бондарев заявил, что отвезет старика "куда хочет" и отказался открывать заторопившейся на выход семейной чете двери. По словам Мирзояна, врач начал его душить, а затем ударил в переносицу. Встать между агрессором и мужем супруге помешала медсестра, скрутившая ей руки. После короткой драки пенсионеру вставили жгуты из бинта в нос, чтобы остановить кровь, и выпустили из неотложки. Новая бригада врачей помогла старикам доехать до травмпункта на Литейном, где Мирзояну зашили нос и сделали томограмму.

На данный момент супруги ждут ответа из полиции.

Днем ранее страшное неуважение к пожилому человеку проявил и мужчина, живущий на проспекте Просвещения: он столкнул с лестницы свою 80-летнюю соседку-блокадницу. Бабушка чудом отделалась только синяками и ушибами.

Фото: Piter.TV