На проспекте Просвещения мужчина столкнул с лестницы 80-летнюю блокадницу

Врачи диагностировали у пенсионерки повреждение мягких тканей.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Калининском районе 40-лентий мужчина столкнул 80-летнюю соседку-пенсионерку с лестницы. Об этом сообщил в соцсетях родственник пострадавшей.

По словам родственника, сосед периодически заливал бабушку. Пенсионерка поднялась к соседу и попросила устранить течь, тот пообещал принять меры. Однако женщину продолжали заливать. После второй просьбы от соседки мужчина применил к ней силу.

"В итоге нечего не перестало капать.Бабушке пришлось подняться еще раз, и тут уже вышел какой то мужчина лет 40. И сказал "ну пойдём бабуля покажешь, где капает"и когда бабушка подошла к самой лестнице, этот изверг её просто на просто толкнул вниз, от чего бабушка полетела кубарем по лестнице. Как она не сломала себе ничего это просто чудо", —сказано в сообщении.

Пенсионерка является ветераном труда и блокадницей ветеран войны. Родственники вызвали полицейских и сняли повреждения в больнице. В итоге у бабули повреждение мягких тканей, а у 40-летнего соседа административный штраф

"Получается, что можно скидывать пенсионеров с лестницы и получать за это штраф ??!", —отметил родственник.

В комментариях петербуржцы посоветовали пострадавшим зафиксировать акт о порче имущества из-за потопа, а затем с выпиской об ушибах и ссадинах в подать заявление в полицию.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцу выплатят моральную компенсацию за некачественную медпомощь.

Фото:Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК