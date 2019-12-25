Петербургский врач отправится в колонию на 10 лет за изнасилование пациенток

Оганесян работал в городском консультативно-диагностическом центре "Ювента".

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Армена Оганесяна, который обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях в отношении пациенток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Оганесян работал в городском консультативно-диагностическом центре "Ювента" и во время работы совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилования в отношении пациенток. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также медик 6 лет не имеет заниматься врачебной практикой с ограничением свободы на 1 год.

Помимо этого суд взыскал с мужчины в счет возмещения морального вреда 70 000 рублей.

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Фото: Piter.TV