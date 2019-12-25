Двадцать пять петербуржцев могут оштрафовать за поездки и шопинг без масок и перчаток

Горожан замечали без СИЗ в магазинах и автобусах.

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал 25 новых материалов по делам об административных правонарушениях. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 8 июля, все дела касаются невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Всем горожанам, фигурирующим в свежих материалах, вменяется нахождение в общественных местах без перчаток и масок. Одного гражданина полиция заметила 5 июля, мужчина заходил в автобус без СИЗ, еще один петербуржец 3 июля пришел без маски и перчаток в магазин "8-ка". Правило ношения средств индивидуальной защиты в Петербурге пока сохраняется, надевать маски и перчатки нужно в общественном транспорте, магазинах, аптеках.

Материалы пока не приняты к производству.

Ранее мы сообщали, что Смольный продлил запрет на посещение лесов в Петербурге до 26 июля.

Фото: pixabаy