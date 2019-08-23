Петербургский врач назвала способы борьбы с осенней сонливостью

Сонливость осенью — нормальная реакция организма на сокращение продолжительности светового дня.

Врач-терапевт Клинической больницы Святителя Луки Виктория Декканова рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", почему осенью появляется сонливость.

По словам Деккановой, чтобы чувствовать себя бодро в течение дня, нужно правильно питаться и спать по 7 часов. Завтра должен быть максимально сбалансированным и содержать не только углеводы. Пустая овсяная каша не так полезна, ее стоит разбавлять белками и жирами, например, можно добавить в кашу тертый сыр или яйцо. Высокое содержание белка также зафиксировано в гречневой каше.

Если утром не возникает чувство голода, стоит обратиться к терапевту, считает врач. Иногда его нет из-за переедания перед сном. Последний прием пищи лучше совершать за 4 часа до сна.

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Фото: Piter.tv