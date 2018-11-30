Видео: водитель вышел разбираться с ремонтниками из-за упавшего камня

Мужчина воспользовался красным светом.

Водитель повздорил с ремонтниками на перекрестке пр. Шаумяна и Заневского пр. Причиной стал камень, который упал на крышу машины. Об этом 20-го июня сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Для того, чтобы осмотреть авто и высказать свое недовольство рабочим, мужчина вышел из машины. Это не создало помехи на дороге, так как в тот момент для водителей горел красный свет. Все закончилось мирно.

На Заневском проспекте в сторону метро "Новочеркасская" сейчас ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. По данным "Яндекс. Карт", они продлятся до 1 июля 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что метро в ночь "Алых парусов" будет работать без перерыва.

Видео: vk.com/spb_today