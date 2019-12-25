Петербургский ветеринарный центр пересаживает органы бездомных животных

За это хозяин больного животного должен взять донора к себе на содержание или же найти ему дом.

Ветеринарный центр в Петербурге занимается пересадкой органов животным, у которых есть дом. По всей видимости, донорами становятся бездомные животные. Подробнее о ситуации рассказали "Невские новости".

Ветеринарный Нефрологический центр "Ответ" открылся в Невском районе города в 2006 году, а с 2018 года стал осуществлять операции по пересадке органов больным животным. Первым спасенным пациентом стала кошка Маруся, которой пересадили почку. Сообщается, что лечение прошло успешно. Информация о том, кто выступил донором для животного, отсутствует. Петербуржцы задались вопросом: этично ли забирать органы у того, кто не давал на это согласие? Правильно ли делать выбор в пользу животного, у которого есть хозяин?

Изданию не удалось получить комментарий от Центра, однако позицию руководителя организации опубликовали в группе в социальных сетях.

Человек всегда решал и будет решать за животных — так устроен мир. Мир не хорош и не плох, не зол и не добр, мир - нейтрален, он таков — каков он есть. заявил Александр Алипов.

Согласно договору с ветцентром, хозяин должен забрать к себе на содержание животного-донора или найти ему дом. Прийти к единому мнению насчет проведения операций горожанам пока не удалось. С одной стороны, для хозяина это уникальный шанс спасти своего питомца. Кроме того, у бездомного появляется возможность продолжить жизнь в других условиях, с другой стороны ― гарантий, что оба животных выживут, нет.

Ранее приюты для бездомных животных в Петербурге рассказали о своем "карантине".

Фото: pixabay.com