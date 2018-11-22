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Петербургский велосипедист спрыгнул с Троицкого моста
Сегодня, 14:05
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Петербургский велосипедист спрыгнул с Троицкого моста

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На данный момент информации о состоянии мужчины не поступало. 

В воскресенье, 24 октября, с Троицкого моста в Петербурге спрыгнул мужчина. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем в 13:19. Сообщается, что мужчина спрыгнул с середины моста, на месте происшествия остался велосипед. На данный момент информации о состоянии мужчины не поступало. 

Ранее на Партизана Германа сбили 16-летнего велосипедиста. Предположительно, юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: велосипедист, троицкий мост
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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