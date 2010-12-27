От действий Роскомнадзора пострадал петербургский велопрокат

Блокировки Роскомнадзора сорвали тестирование всех систем, отвечающих за открытие велопроката.

Из-за масштабных блокировок Роскомнадзора страдают не только пользователи Telegram, но и петербургский велопрокат. Действия ведомства сорвали тестирование всех систем, отвечающих за открытие станций проката. Об этом в среду, 18 апреля заявили в паблике "Велогород".

Сегодняшнее тестирование омрачила блокировка Роскомнадзором наших собственных VPN-сервисов, которые позволяют удаленно наблюдать за станциями и производить их настройку. Наши специалисты, позаимствовав опыт Телеграма, обходят блокировки и уже к вечеру мы продолжим тестирование Сообщили в "Велогороде"

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и разрешил заблокировать Telegram в России. Ранее мы опубликовали последние новости, рассказывающие о судьбе крупнейшего мессенджера.

Фото: ВКонтакте / "Велогород Санкт-Петербург"