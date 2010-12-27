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От действий Роскомнадзора пострадал петербургский велопрокат
Сегодня, 17:59
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Alena_Zinovieva
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От действий Роскомнадзора пострадал петербургский велопрокат

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Блокировки Роскомнадзора сорвали тестирование всех систем, отвечающих за открытие велопроката.

Из-за масштабных блокировок Роскомнадзора страдают не только пользователи Telegram, но и петербургский велопрокат. Действия ведомства сорвали тестирование всех систем, отвечающих за открытие станций проката. Об этом в среду, 18 апреля заявили в паблике "Велогород".

Сегодняшнее тестирование омрачила блокировка Роскомнадзором наших собственных VPN-сервисов, которые позволяют удаленно наблюдать за станциями и производить их настройку. Наши специалисты, позаимствовав опыт Телеграма, обходят блокировки и уже к вечеру мы продолжим тестирование

Сообщили в "Велогороде"

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и разрешил заблокировать Telegram в России. Ранее мы опубликовали последние новости, рассказывающие о судьбе крупнейшего мессенджера.

Фото: ВКонтакте / "Велогород Санкт-Петербург"

Теги: блокировка телеграм , велогород , новости спб , прокат велосипедов в петербурге , роскомнадзор
Категории: Лента новостей Новости СПб

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