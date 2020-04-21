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Петербургский учитель гимназии погиб во время СВО
Сегодня, 14:04
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Петербургский учитель гимназии погиб во время СВО

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Информации о дате и времени прощания с учителем и военнослужащим пока нет.

Учитель  петербургской гимназии №631 погиб во время исполнения задач СВО на Украине. Майор Вадим Седов скончался 5 октября 2022 года. Об этом сообщили в группе учебного заведения. 

С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов. О времени и месте прощания будет сообщено позже.

Группа гимназии  №631

Информации о дате и времени прощания с учителем и военнослужащим пока нет.

Ранее на Piter.tv: в Смольном рассказали, как поступят с компаниями, которые не подали списки для мобилизации.

Фото: ВКонтакте / Гимназия № 631 Санкт-Петербурга

Теги: погиб во время сво, спецоперация, учитель гимназии погиб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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