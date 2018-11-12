Петербургский криминалист рассказал, почему в Новый год увеличивается количество убийств

За день, в среднем, в РФ убивают около 45 человек. В Новый год – в 2 раза больше.

В дни празднования Нового года по всей стране резко возрастает количество убийств в интеллигентной среде. Почему так происходит, рассказал криминолог из Европейского университета Владимир Кудрявцев во время лекции, опубликованной академией "Арзамас".

За день, в среднем, в РФ убивают около 45 человек. Однако, во время праздников убийств происходит в два раза больше.

Криминалист полагает, что интеллигентные люди регулярно ходят на работу и у них нечасто получается устроить застолье. Поэтому такие люди ждут праздников, как чуда, а если ожидания не оправдываются, то возникает агрессия.

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