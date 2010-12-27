Петербурженку отправили на 7 лет в колонию за убийство сожителя кухонным ножом 

Подсудимая на заседании суда полностью признала свою вину.

Во вторник, 24 декабря, суд Петербурга отправил петербурженку Алину Рычкову на 7 лет в колонию за убийство сожителя кухонным ножом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, женщина накануне выпила пива со своим сожителем, а на утро тот потребовал у неё деньги за алкоголь. Мужчина применил к подсудимой грубую силу. В итоге петербурженка схватила нож и ударила обидчика. Мужчина скончался от ран на месте. Когда сотрудники полиции доставили её в отдел, она призналась в содеянном.

В суде петербурженка признала свою вину.

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