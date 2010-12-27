В районном суде Петербурга нашли мертвым жестокого насильника

Мужчина умер после пореза шеи.

В понедельник, 23 декабря, в одном из районных судов Петербурга в помещении обнаружили труп 40-летнего мужчины, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Отмечается, что погибший обвинялся в жестоком изнасиловании, соединенным с угрозой убийством, и в суд был доставлен для продления ареста.

Насильника с порезом на шее обнаружил полицейский в помещении конвоя и попытался оказать помощь, но прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.

По факту случившегося ведется доследственная проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10-летнюю девочку едва не убила ёлочная гирлянда.

Фото: Piter.TV