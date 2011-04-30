Петербургский тренер рассказал, как правильно бегать

Спортсмен должен самостоятельно определить наиболее удобное для себя время тренировок, учитывая возможные риски для здоровья.

Сооснователь фитнес-платформы FitStars, абсолютный чемпион Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата РФ по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов рекомендует чаще заниматься кардиоупражнениями для эффективного снижения веса утром перед завтраком. Однако, по мнению тренера, каждый спортсмен должен самостоятельно определить наиболее удобное для себя время тренировок, учитывая возможные риски для здоровья.

Не всем подходит утренний бег натощак. Например, как поделился Прыгунов в беседе с "РИАМО", ему сложно тренироваться рано утром, несмотря на спортивный опыт и хорошую физическую форму. Он добавил, что пробежку можно устроить спустя два часа после завтрака, когда организм полностью проснется, либо вечером, на закате. Время тренировки не столь критично, главное — получать удовольствие от процесса.

Продолжительность бега зависит от самочувствия спортсмена. Начинающим рекомендуется начинать с коротких пробежек длительностью 15-20 минут, постепенно увеличивая нагрузку. Что касается техники бега, Прыгунов подчеркнул, что каждому человеку присущ индивидуальный двигательный паттерн, поэтому лучше следовать своему естественному стилю. Основное правило — бежать медленно, избегая чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы.

Если занятия бегом станут регулярными и принесут удовольствие, можно задуматься о повышении уровня подготовки, участии в соревнованиях и приобретении специализированной спортивной обуви. Выбор кроссовок следует делать исходя из особенностей покрытия, дистанции, веса тела и других индивидуальных параметров.