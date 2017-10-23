Петербургский тракторный завод отвоевал своих "Кировцев"

Конфликт возник с ООО "Спецстроймаш".

АО "Петербургский тракторный завод" ("ПТЗ") защитил в суде произведенную хозяйственную технику, сообщила пресс-служба УФАС по Ленобласти. 30 октября 13-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Ленинградского УФАС в отношении ООО "Спецстроймаш". Компанию признали виновной в недобросовестной конкуренции.

Как выяснилось, "Спецстроймаш" начал производство тракторов, похожих на запатентованные "ПТЗ" "Кировцы". Для незаконного введения в оборот использовались даже оригинальные чертежи и детали детища "ПТЗ". Права петербургского завода были нарушены еще и в момент появления на рынке бульдозеров и погрузчиков конкурента, которые копировали название продукции "ПТЗ" (сочетание букв и цифры по типу "К-7ХХ"). Такие наименования также зарегистрированы как товарные знаки "ПТЗ". УФАС выявила смешение техники конкурентов в продаже посредством опроса потребителей.

"Спецстроймашу" предписали прекратить продажу клонов "Кировцев" и перестать использование похожих наименований. Недобросовестный конкурент не согласился с позицией УФАС и оспорил ее в суде, однако неправота ООО "Спецстроймаш" подтвердилась судами двух инстанций.

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Фото: пресс-центр АО "Петербургский тракторный завод"