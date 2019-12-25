Петербургский таксист оставил пассажирку без банковской карты и 140 тысяч рублей

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

В среду, 21 октября, петербурженка сообщила в полицию, что ее обокрал таксист.

Выяснилось, что 53-летняя скрипачка вызвала такси до улицы Декабристов, уже в машине женщина поняла, что указала ошибочный адрес. Таксист заявил, что почти доехал до Обводного канала, у дома 140 на Лиговском заявил, что хочет курить и идет в магазин. Потерпевшая уточнила, что ее сумка лежала на переднем сидении, а сама она сидела на заднем. Мужчина доехал до Рузовской улицы, а ехать дальше отказался. Наутро петербурженка увидела, что с ее карты сняли 140 тысяч рублей.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что таксист изнасиловал петербурженку и украл у нее деньги.

Фото: Piter.TV