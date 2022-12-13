Судостроитель из Ленобласти получил 2 млрд рублей по иску к Минобороны

Первоначально военное ведомство не оплатило верфи полную стоимость судна проекта 11982 "Ладога".

Решением Девятого арбитражного апелляционного суда было оставлено в силе постановление нижестоящей инстанции, согласно которому Минобороны РФ передаст свыше 2 млрд рублей в пользу верфи "Пелла" (Ленинградская область). Об этом сообщает РБК.

Верфь подала иск в отношении военного ведомства после передачи ему первого серийного судна проекта 11982 "Ладога" в сентябре 2018 года. Как выяснилось, судостроительная компания потратила на воплощение проекта сумму, которая в 2 раза превышает установленную контрактом. Это произошло из-за изменений, внесённых в проектную документацию, в результате которых судно перестало быть серийным и не имеет прототипов. Тем не менее, контракт с "Пеллой" был закрыт по первоначальной цене. Так как Федеральная антимонопольная служба не согласовала изменение цены, выплачивать более крупную сумму Минобороны отказалось.

Иск верфи был частично удовлетворён судом первой инстанции. В арбитражном суде уточнили, что строительство было исполнено добросовестно, а стоимость увеличилась по инициативе ответчика. В Минобороны также согласились с итоговой ценой.

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Фото: Pellaship.ru