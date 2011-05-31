Петербургский суд запретил клип, который пропагандируют тюремный образ жизни

Суд удовлетворил судебный акт.

Суд Петербурга запретил клип, который пропагандируют тюремный образ жизни. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск поступил от заместителя военного прокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона Петербурга. Он считает, что видеоклип, который размещён в Сети, содержит нецензурные выражения и информацию, пропагандирующую тюремную субкультуру.

Суд удовлетворил судебный акт.

Ранее с полиции Петербурга взыскали более 80 тыс. за потерянный столовый набор-вещдок.

Фото: Piter.tv

