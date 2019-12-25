С полиции Петербурга взыскали более 80 тыс. за потерянный столовый набор-вещдок

Он насчитывал 47 приборов, был в коробке из красного дерева и обошелся пострадавшей в 53 тыс. рублей.

Петербруженка выиграла суд у полиции из-за потерянного столового набора из серебра в ходе расследования. Об этом в среду, 18 мая, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В феврале 2017 года женщина купила у незнакомых молодых людей на Лесном проспекте столовый набор из серебра. Он насчитывал 47 приборов, был в коробке из красного дерева и обошелся пострадавшей в 53 тыс. рублей. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников.

Спустя полгода петербурженку признали потерпевшей, а набор изъяли в качестве вещдока. Неоднократно дело приостанавливали, женщина просила вернуть набор, потому что она была недовольна только завышенной ценой. Ее просьбы игнорировали. Затем выяснилось, что изъятый столовый набор утерян", после чего пришлось обращаться в суд.

В результате с МВД России взыскали материальный ущерб в размере 53 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в сумме 30 тыс. рублей.

Фото: pexels

