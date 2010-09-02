Петербургский суд временно запретил работы на Охтинском мысе

КГИОП не сможет выдать разрешения на застройку земель бывшей шведской крепости Ландскрона на Охтинском мысу.

В четверг, 8 апреля, Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по делу о застройке Охтинского мыса, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Судья запретил выдавать комитету по госконтролю и использованию памятников разрешения на застройку земель бывшей шведской крепости Ландскрона. Не так давно на территории хотели построить общественно-деловой комплекс "Газпрома", однако градозащитники и некоторые чиновники выступают против какой-либо застройки. Помимо этого президент Владимир Путин поддержал идею о создании музея-заповедника на Охтинском мысу.

Территория защищена на время, вопрос о включении остатков Ландскроны в список памятников культурного наследия до сих пор стоит остро.

Ранее мы писали, что в Петербурге представили концепцию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысу.

Фото: citytowers.ru