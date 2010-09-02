  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский суд временно запретил работы на Охтинском мысе
Сегодня, 22:10
39
smirenny

Петербургский суд временно запретил работы на Охтинском мысе

0 0

КГИОП не сможет выдать разрешения на застройку земель бывшей шведской крепости Ландскрона на Охтинском мысу.

В четверг, 8 апреля, Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по делу о застройке Охтинского мыса, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Судья запретил выдавать комитету по госконтролю и использованию памятников разрешения на застройку земель бывшей шведской крепости Ландскрона. Не так давно на территории хотели построить общественно-деловой комплекс "Газпрома", однако градозащитники и некоторые чиновники выступают против какой-либо застройки. Помимо этого президент Владимир Путин поддержал идею о создании музея-заповедника на Охтинском мысу.

Территория защищена на время, вопрос о включении остатков Ландскроны в список памятников культурного наследия до сих пор стоит остро.

Ранее мы писали, что в Петербурге представили концепцию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысу.

Фото: citytowers.ru 

Теги: застройка, охтинский мыс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии