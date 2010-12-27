Подрядчики "Пулково" получили штраф и условный срок за коррупцию

Они проводили ремонтные работы в пассажирском терминале аэропорта.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор индивидуальному предпринимателю и его работнику, которые выполняли ремонтные работы в пассажирском терминале аэропорта "Пулково". Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.

Их обвиняют в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, за заведомо незаконные действия.

Установлено, что в январе 2019 обвиняемые пытались подкупить сотрудника ООО "Воздушные ворота Северной столицы" за 200 000 рублей. За это сотрудник должен был подписать акт приема выполненных ремонтных работ.

Теперь ииндивидуальный предприниматель получил наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно и штраф в 400 тысяч рублей. Его работник - 3 года лишения свободы условно и штраф 200 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил, что "Пулково" и Петербург может связать частично подземная железная дорога.

Фото: vk.com/pulkovo_led