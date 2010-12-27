Аэропорт "Пулково" с Петербургом может связать подземная железная дорога

Планируется, что отрезок пути поезд будет проходить под землей.

Между аэропортом "Пулково" и Петербургом может появиться частично подземная железная дорога. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Власти давно обсуждают варианты того, каким способом связать аэропорт с городом. Ранее планировали запустить аэроэкспресс, но в начале 2019 года от этой идеи отказались. Теперь появился альтернативный вариант - железная дорога, часть которой будет проходить под землей. Пригородное движение от Витебского вокзала могут соединить под землей с терминалом "Пулково" и далее с платформой Лигово. Теперь, по данным "Коммерсанта", этот вариант сейчас обсуждают федеральные власти, администрация Петербурга и РЖД.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что троллейбус №7 изменит свое движение на выходные.

Фото: vk.com/pulkovo_led