Петербургский суд вынес приговор первому фигуранту по делу о реабилитации нацизма

Молодого человека наказали 300 часами обязательных работ.

Городской суд Петербурга признал виновным Георгия Громаду в нарушении статьи "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества". Это первый приговор по делу о реабилитации нацизма, передает объединенная пресс-служба судов города.

Громаду судили за размещение фотографии и имени военного преступника на сайте "Бессмертного полка". Молодого человека наказали 300 часами обязательных работ.

Отметим, что Георгий Громада – студент колледжа. По словам адвоката, он прошел инструктажи по безопасности в интернете, узнал об ответственности за участие в несогласованных митингах, а также принял участие в классном часе "Моя малая Родина — Колпино" и послушал об опасности международного терроризма для России.

Ранее мы писали, что семерым петербуржцам предъявили обвинения в реабилитации нацизма. В сообщении уточнили, что всего было возбуждено девять уголовных дел.

Видео и фото: обхединенная пресс-служба судов Петербурга