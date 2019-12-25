Суд в Петербурге рассмотрит дело о покушении на сбыт 53 кг наркотиков

Преступная группа покупала и расфасовывала запрещенные вещества для дальнейшей перепродажи.

В отношении трех петербуржцев утвердили обвинительное заключение по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, решение принял зампрокурора Дмитрий Харченков.

По версии следствия, в 2019 году один из фигурантов дела создал преступную группу, члены которой покупали и расфасовывали наркотики для дальнейшей перепродажи. Сам организатор располагал сведениями о сбытчиках крупных партий запрещенных веществ. Расфасованные наркотики подельники хранили в помещениях на территориях Красносельского и Кировского районов. В прошлом августе деятельность злоумышленников пресекла полиция, установлено, что банда пыталась четыре раза сбыть огромные партии наркотиков. При обысках правоохранители изъяли более 50 кг гашиша, 3 кг амфетамина и почти 200 г кокаина.

Дело рассмотрит Красносельский районный суд.

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Фото: Piter.TV