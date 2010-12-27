Петербургский суд рассмотрит дело о стройке театра Пугачевой

Ранее "Театр песни" подал иск к Смольному почти на 48 млн рублей.

Во вторник, 24 сентября, стало известно о том, что петербургский суд рассмотрит дело о стройке театра "Театр песни" Пугачевой. Об этом сообщают "РИА новости".

Так, истец требует отменить решение о невозможности предоставления земельного участка под строительства культурно-делового комплекса. Известно, что заседание состоится 28 октября.

Напомним, что в мае застройщик проиграл судебный спор после того, как компания не долбилась отмены распоряжения комитета по инвестициям Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали бизнесмена за намеренное банкротство фирмы.

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