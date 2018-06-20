Четверо фигурантов дела получили сроки.

В понедельник, 15 апреля, петербургский суд признал виновными 4 полицейских в пытках задержанного. Об этом сообщил адвокат одного из потерпевших, юрист проекта "Зона права" Дмитрий Герасимов.

По версии следствия, правоохранители подожгли ноздри одному из задержанных полицейские жгли ноздри. Так, в документах сказано что один полицейский "давил пальцем своей руки в больной левый глаз, вставлял горящую сигарету в одну из ноздрей носа". Кроме того, еще одному задержанному ошпарили кипятком спину.

На скамье подсудимых предстали 6 фигурантов. Суд оправдал Кирилла Бородича и Михаила Антоненко. А вот Артем Морозов и Андрей Барашков получили 4 года в колонию общего режима. Также обвиняемый Александр Ипатов, который выкрал видеорегитстратор, который запечатлел преступления, дали 3 года и 2 месяца в колонии-поселении. Сергей Котенко, который обвинялся в подлоге и фальсификации доказательств, осужден на 3,5 года условно.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские депутаты планируют запретить иностранцам работать гидами-переводчиками

Фото:pixabay