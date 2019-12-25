  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский суд привлек "Джокера" к административной ответственности
Сегодня, 12:44
101
nadezhda_sib

Петербургский суд привлек "Джокера" к административной ответственности

0 0

Речь идет о ресторане в центре города.

Куйбышевский районный суд временно закрыл ресторан "Ring O Bells" на Дмитровском переулке, 17/4. ООО "Джокер" признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга, уровень шума на предприятии не соответствовал требованиям санитарных норм и правил. Он измерялся в жилых комнатах, которые находятся в одном здании с точкой общественного питания. 

29-го октября в отношении владельца составили протокол о временном запрете деятельности на срок до рассмотрения дела в суде. На суде специалист Роспотребнадзора просил назначить ответчику наказание в виде приостановления деятельности организации в ночное время. 

Суд приостановил деятельность организации на 90 суток. Запрет на работу в ночное время с 30-го октября по 9-е ноября также был зачтен. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина "поддался искушению" и украл из сейфа ресторана на Добролюбова более 4 млн рублей. 

Фото: pixabay.com

Теги: ресторан, суд, шум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии