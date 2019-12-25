Мужчина "поддался искушению" и украл из сейфа ресторана на Добролюбова более 4 млн рублей

Подсудимый признал свою вину.

Сотрудник ресторана украл из сейфа заведения более 4 млн рублей. По словам мужчины, он поддался искушению. Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении нарушителя, его признали виновным по статье "Кража".

Суд установил, что утром 17-го июля 2020 Умидилл Самиев взял ключ от сейфа и открыл его, откуда тайно похитил 4 млн рублей, принадлежащие Б. и 311 тыс. рублей, принадлежащие ООО "ДУО ГАРДЕН". Затем вытащил из кассового аппарата, который находится в зале для приема гостей, еще 28 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся с места преступления и потратил деньги по своему усмотрению. Ресторан находится на проспекте Добролюбова, 11. Самиев был его сотрудником и имел свободный доступ к помещениям заведения. Он выждал момент, пока за его действиями никто не наблюдал.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. По его словам, он готов отработать похищенные средства, если его наказание не будет связано с реальной изоляцией от общества. Несмотря на просьбу, суд назначил виновнику 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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