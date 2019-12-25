Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что петербургский суд приговорил "лжеминера" к году лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как оказалось, инцидент произошел 16 января квартире на проспекте Народного Ополчения. Петербуржец в алкогольном опьянении решил пошутить и позвонил по телефону 112. Он заявил, что в Гатчинском районе готовится взрыв. В итоге правоохранители проверили объект, где якобы была бомба. Взрывчатых веществ не было обнаружено.

Мужчину приговорили к году лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что суд огласил переписку аспирантки Анастасии Ещенко и историка Олега Соколова.

Фото:Piter.TV