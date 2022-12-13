Петербургский суд подтвердил невиновность фигурантов дела о сексуальном насилии в детском доме

Всего по делу 2017 года проходили пятеро сотрудников учреждения, один из которых умер более года назад.

Санкт-Петербургский городской суд утвердил оправдательный приговор по делу 2017 года о сексуальном насилии над воспитанниками одного из детских домов в городе. В качестве фигурнатов дела проходили пятеро сотрудников учреждения,, причём один из них скончался ещё до первого оправдания, которое последовало в декабре 2021 года. Подробности приводит городская Объединённая пресс-служба судов.

Все задержанные ранее сотрудники были оправданы в связи с отсутствием события преступления ещё более года назад. Также они получили право на реабилитацию. Тем не менее, приговор вскоре обжаловали представители потерпевших и обвинени. Дело дошло до апелляционной коллегии Санкт-Петербургского городского суда, которая оставила оправдание районных коллег неизменным.

Ранее мы сообщили о том, что гинеколога из Петергофа признали виновной в смерти пациентки и освободили из зала суда.

Фото: Piter.TV