Петербургский суд отправил в колонии двух наркоторговцев

Они занимались производством и сбытом амфетамина.

Городской суд признал Дмитрия Каравайчика и Диану Грибовскую виновными за производство и продажу наркотиков. Они отправятся в исправительные колонии, сообщила 15 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиненные действовали в лаборатории на территории Выборгского района Ленобласти. Каравайчик знал химию достаточно, чтобы изготовить амфетамин. В свою очередь, Грибовская искала заказчиков и занималась передачей товара. За ней также числится случай продажи гашиша. Всего с мая 2017 по февраль 2018 им удалось сбыть как минимум 1200 граммов наркотиков.

Оба подсудимых свою вину не признали. Каравайчик утверждал, что готовил не амфетамин, а лекарства. Ему назначили 17 лет колонии строго режима. Грибовская заявила, что наркотики ей подкинули. Суд вынес наказание в 16 лет колонии общего режима.

Перед оглашением приговора слушатель из зала выкрикнул, что дело полностью сфабриковано.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржца оштрафовали за оскорбление пристава в WhatsApp.

Фото: Pixabay