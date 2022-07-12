Петербургский суд отправил несовершеннолетнего в центр временного содержания за маты и русофобию

В его действиях усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Октябрьский районный суд рассмотрел заявление начальника УМВД России по Адмиралтейскому району о помещении несовершеннолетнего, который выражался нецензурной бранью, в центр временного содержания. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга сегодня, 5 августа.

Инцидент произошел 3 августа. Видео с мальчиком, который отчитывал ребят, появилось в социальных сетях. В описании к ролику была указана причина такого отношения: житель Петербурга увидел, что дети других национальностей на набережной канала Грибоедова бьют стеклянные бутылки об асфальт. Один из бунтарей, 10-летний Иброхим Сангабоев, обругал советчика и высказался по-русофобски.

Известно, что фигурант живет вместе со своим отцом, который на данный момент находится в другом городе, а административное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, в его отношении невозможно завести в силу возраста. Таким образом, суд поместил Иброхима в центр временного содержания до 30 суток.

Ранее мы сообщали о том, что боец ММА из Петербурга Дживовский обвинен в госизмене.

Фото: Piter.TV