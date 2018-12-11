Петербургский суд оштрафовал продавца поддельной виагры на 10 тысяч рублей

Мужчина без разрешения продавал таблетки с товарным знаком "Viprogra".

В понедельник, 26 августа, Смольнинский районный суд оштрафовал продавца поддельных таблеток "Виагра" на 10 тыс. рублей. Также у проштрафившегося Андрея Амвросенко изъяли всю продукцию, которую позднее уничтожат. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 30 апреля 2019 года торговец продал таблетки с изображением товарного знака "Viprogra" по цене 7300 рублей за десять упаковок. Также он реализовал таблетки "Viprogra-25" и "Sildenafil citrate tablets" за 6300 рублей за тоже количество. При этом, никаких соглашений с правообладателем товарного знака у мужчины не было.

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Фото: Pixabay