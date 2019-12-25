В Ленобласти заработала горячая линия для сообщений о контрафактной продукции

Жители Ленобласти смогут заявить о нарушении авторских прав и о поддельной продукции по горячей линии.

Международная Ассоциация "Антиконтрафакт" при поддержке экспертов Государственной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции запустила в Ленобласти горячую линию для защиты прав потребителей и легальных производителей. Ленинградская область присоединилась к в 8 регионам, где уже действует горячая линия: Республике Адыгее, Дагестану, Башкортостану, Смоленской, Омской, Свердловской, Мурманской областям. Ожидается, что в ближайшее время горячая линия начнёт функционировать по всей стране.

Не заменяя ныне существующих государственных организаций по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, горячая линия поможет быстрее направлять сообщения граждан и представителей бизнес-сообщества в профильные ведомства, контролировать решение вопросов и облегчать коммуникацию между государством, бизнесом и гражданами для создания механизма общественного контроля за незаконным оборотом промышленной продукции.

О подозрительных товарах и услугах в магазинах и предприятиях жители Ленобласти и представители организаций смогут сообщить по телефону 8-800-333-51-12.

Ранее в Петербурге осудили продавцов контрафактных игрушек и обнаружили партию нелегальных сигарет.

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