Петербурженку условно осудили на семь лет за незаконное освобождение призывников от армии

Она входила в организованную преступную группу.

В понедельник, 26 августа, Октябрьский районный суд осудил Ольгу Леонову на семь условных лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. Ее обвинили в мошенничестве и получении взяток от родителей призывников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Леонова входила в организованную преступную группу, которая за деньги помогала призывникам получить освобождение от военной службы. Для этого преступники проводили махинации с медкомиссиями. По итогу юноши получили либо законные, либо же фальшивые "белые" билеты, а мошенникам платили круглые суммы.

Свою вину подсудимая признала в полном объеме. На ее совести семь эпизодов описанного мошенничества.

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