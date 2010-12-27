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Петербургского таможенника подозревают во взятке за сокрытие перевеса
Сегодня, 14:28
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Петербургского таможенника подозревают во взятке за сокрытие перевеса

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За вознаграждение он не стал указывать выявленные им нарушения законодательства в акте таможенного досмотра.

Сотрудника таможни в Петербурге подозревают в получении взятки с вымогательством. Мужчина нашел перевес в товаре, но за взятку умолчал об этом, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Следствие установило, что сотрудник таможни на взгляд определил, что вес товара выше, чем указано в таможенных документах. Из корыстных побуждений подозреваемый угрожал представителю коммерческой организации административной ответственностью и потребовал 50 тыс. рублей за то, чтобы избежать наказания. 

Мужчина получил деньги и после этого его задержали полицейские, таможенника заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сирота из Петербурга получит отдельное жилье спустя 4 года ожидания

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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