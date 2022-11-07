Петербургский суд оштрафовал парфюмерную компанию за отсутствие духов

Суд в Красногвардейском районе присудил штраф.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с ООО "Алькор и Ко" компенсацию и штраф после того как покупатель не получил предоплаченные духи. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Житель Петербурга Александр Старч подал иск к ООО "Алькор и Ко" с требованием передать ему заказанный парфюм стоимостью 3 тыс. руб, а также выплатить 250 тыс. руб компенсации морального вреда, штраф и пени.

По данным суда, 19 июля 2023 года истец оформил заказ с полной предоплатой. Доставка была назначена на 21 июля, однако товар так и не поступил. В компании пояснили, что позиция оказалась недоступной. Деньги за покупку вернули покупателю 20 июля 2024 года. Суд установил, что исполнение договора невозможно, так как заказанный товар отсутствует и не выпускается из-за ограниченной серии.

По итогам рассмотрения иска суд частично удовлетворил требования истца. В пользу покупателя взыскали 2 тыс. руб компенсации морального вреда и 1 тыс. руб штрафа.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала курьера, забравшего у пенсионерки более 700 тыс. рублей на Лени Голикова.

Фото: Piter.TV