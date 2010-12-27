Петербургский суд не поддержал реконструкцию Михайловского дворца

Проект должен быть отменен.

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда по делу о реконструкции Михайловского дворца Государственного Русского музея. Такая информация поступила из зала суда.

По имеющемуся судебному постановлению задуманный КГИОПом проект должен быть отменен.

Еще в июне городской суд признал осуществление проекта незаконным. Дело касалось переделки внутреннего двора замка. Это планировалось ради расширения входа и частично площади музея, чтобы дворец могли посещать маломобильные петербуржцы и туристы. перестройки должна была стать доступность входа во двор маломобильных граждан.

А в Выборге спасли старую липовую аллею на Смоляном мысе: по плану реконструкции ее должны были снести.

Фото: ru.wikipedia.org